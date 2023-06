Verdediger van PSV lijkt te moeten vertrekken: 'Bron van onrust'

PSV gaat een drukke transferzomer tegemoet en vooral in de verdediging moet er versterking komen, vindt Rik Elfrink. André Ramalho wordt gezien als een ‘bron van onrust’ en het is nog maar de vraag of de verdediger volgend seizoen nog in Eindhoven voetbalt.

De Eindhovenaren gaan allesbehale een rustige zomer tegemoet. “Ik verwacht wel een behoorlijk drukke transferzomer”, zegt Elfrink in de AD Voetbalpodcast. “Er komt natuurlijk een trainerswissel aan en daar komt een nieuwe speelstijl bij. Daar zullen spelers bij passen en er zullen spelers niet bij passen. Dan moet je ook hard gaan doorselecteren. Met name achterin verwacht ik behoorlijk wat mutaties.”

Met name één man achterin wordt door Elfrink onder de loep genomen. “Ramalho werd vaak gezien als een bron van onrust. Een speler die moeite heeft om met ruimte in de rug te verdedigen. Eigenlijk is hij gewoon niet goed net niet goed genoeg voor de top. En als het net niet is, is het al snel gewoon niet. Dat is eigenlijk een speler die dit seizoen presteerde op het niveau van nummer vier of vijf van de Eredivisie. Dat heeft PSV niet nodig, PSV heeft een topverdediger nodig.”

“In veel situaties is hij gewoon niet betrouwbaar”, vervolgt Elfrink. "Hij maakt te veel foutjes. Tegen Rangers was hij ook heel bepalend met die fout. Vorige week tegen Heerenveen maakte hij ook weer een cruciale fout. Dat zijn natuurlijk momenten, maar dat bepaalt wel of je een topverdediger bent of niet.”