Volgende Ajacied op weg naar NEC: Sparta Rotterdam grijpt mis

NEC nam Sontje Hansen al over van Ajax en nu staat ook Youri Baas op het punt de overstap te maken naar de nummer twaalf van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De linkervleugelverdediger leek in eerste instantie op weg naar Sparta Rotterdam, maar nu hebben de Nijmegenaren de beste papieren om hem op huurbasis binnen te halen.

Dat meldt De Telegraaf dinsdagavond althans. Baas verruilde de jeugdopleiding van Excelsior in de zomer van 2018 voor die van Ajax. Hij doorliep vervolgens verschillende jeugdelftallen, alvorens begin dit kalenderjaar definitief de stap te maken naar de hoofdmacht. Baas mocht onder Alfred Schreuder, die eind januari op straat werd gezet, al meedoen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht in de competitie (0-2). Schreuder liet de verdediger vervolgens ook invallen in de Champions League-duels met Napoli (thuis én uit) én Liverpool (thuis).

Baas verscheen op 2 april tot de verbazing van velen aan de aftrap voor het uitduel met Go Ahead Eagles. De 20-jarige linksback hield miljoenenaankoop Owen Wijndal op de bank. De van AZ overgekomen international moest Baas vervolgens ook in de halve finale tegen Feyenoord in de KNVB Beker én de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard voor zich dulden. Baas mocht ook nog even meedoen tegen FC Emmen, maar in de laatste vijf competitieduels kwam hij niet meer in actie. Hij lijkt zijn laatste wedstrijd voor Ajax voorlopig dus te hebben gespeeld.

“Voor de ontwikkeling van de linksback, die in Amsterdam tot de zomer van 2026 vastligt, wordt het beter geacht een heel seizoen in de Eredivisie te spelen”, schrijft De Telegraaf. Sparta Rotterdam leek hem in eerste instantie die kans te geven, maar het heeft er nu dus alle schijn van dat NEC er met zijn handtekening vandoor gaat. Bij Ajax heeft Baas moordende concurrentie. De nieuwe trainer Maurice Steijn heeft de beschikking over Anass Salah-Eddine en Wijndal. Bovendien kunnen ook Jorrel Hato en Calvin Bassey op de linksbackpositie uit de voeten.