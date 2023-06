'Waarom mogen centrale verdedigers zo vaak strafschoppen nemen? Dat is vragen om problemen'

AS Roma verloor de Europa League-finale op strafschoppen. Bij de Italianen stonden er geen aanvallers bij de eerste drie nemers in de strafschoppenserie, waardoor het faliekant mis ging. De vraag 'Waarom mogen verdedigers zo vaak strafschoppen nemen?' wordt gesteld in De FCUpdate Podcast. Host Stan Timmerman stelt die vraag aan gasten Mounir Boualin en Bob van Dijk. De gemiste strafschoppen van Virgil van Dijk en Ron Vlaar namens Oranje schieten ook weer door onze gedachten.

Beluister hieronder de nieuwste aflevering van De FCUpdate Podcast, vanaf minuut 09:00 gaat het over de Europa League-finale en het fenomeen centrale verdedigers die strafschoppen nemen.