Wát een kans: Álvarez heel even van slag na transferteleurstelling

Het leek niet meer de vraag óf, maar wanneer de overgang van Edson Álvarez naar Borussia Dortmund rond zou komen. De middenvelder stond in de nadrukkelijke belangstelling van de nummer twee van Duitsland in het afgelopen seizoen, maar die ziet tóch af van zijn komst. Een flinke streep door de rekening van Álvarez. De Ajacied kwam in de nacht van donderdag op vrijdag in actie voor Mexico en leek de teleurstelling in het begin nog niet helemaal te hebben verwerkt.

Ajax kon in het voorbije seizoen geen potten breken. De Amsterdammers gaven vorige zomer weliswaar meer dan honderd miljoen euro uit aan de komst van nieuwe spelers, maar werden in Europa zowel in de Champions League als Europa League kansloos uitgeschakeld en eindigden in de Eredivisie op een zeer teleurstellende derde plek. Álvarez was één van de weinige lichtpuntjes in de Johan Cruijff ArenA. De Mexicaan was ook in het afgelopen seizoen onmisbaar voor Ajax en speelde zich opnieuw in de kijker. Zijn transfer naar Chelsea ging vorig jaar niet door, maar met Borussia Dortmund klopte opnieuw een Europese topclub op de deur.

Maar zijn overgang naar de Duitse grootmacht gaat dus niet door. Borussia Dortmund vindt het niet geoorloofd om tientallen miljoenen euro’s neer te tellen voor de komst van Álvarez als de trainer Emre Can al tot zijn beschikking heeft. Een hard gelag voor Álvarez, die naar verluidt al een akkoord hard bereikt met de nummer twee van Duitsland. De Ajacied had afgelopen nacht een basisplaats bij Mexico in de wedstrijd tegen Haïti in de groepsfase van de CONCACAF Gold Cup. Na drie minuten had het er veel van weg dat hij het nieuws over het mislopen van zijn transfer naar Borussia Dortmund nog geen plekje had gegeven. Álvarez miste van dichtbij een grote kans op een vroege openingstreffer.

Volgens de Mexicaanse bondscoach Jaime Lozano hoeft men zich echter geen zorgen te maken. “Voor de wedstrijd werd de staf op de hoogte gebracht van het nieuws. Ik heb hem gevraagd hoe het ging, zonder dat onderwerp aan te snijden”, Lozano na afloop op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. “Hij zei dat het goed met hem ging. Ik zal vandaag of morgen zeker met hem praten, maar je hoeft je geen zorgen te maken. Met zijn prestaties op het veld zal er zeker iets moois voorbijkomen.” Dat Álvarez niet naar Borussia Dortmund gaat, betekent niet dat hij helemaal geen transfer gaat maken. Zo ziet West Ham United zijn komst naar verluidt wel zitten.