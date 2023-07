Aanvoerder Zambiaans vrouwenelftal slaagde in 2022 niet voor gendertest, maar mag nu wél naar WK

Barbra Banda, de aanvoerder van het Zambiaanse vrouwenelftal, heeft groen licht gekregen om mee te mogen doen met het WK vrouwenvoetbal. Vorig jaar mocht de 23-jarige aanvaller niet meedoen aan de Afrika Cup, omdat ze niet slaagde voor een gendertest. Dit jaar is dat dus niet het geval.

Voorafgaand aan de Afrika Cup in 2022 werden er zeer hoge waarden aan testosteron gevonden in Banda’s bloed. Testosteron is het voornaamste mannelijke geslachtshormoon, hoewel vrouwen het ook kunnen aanmaken. Op de Olympische Spelen van Tokio mocht ze daarentegen wél meedoen, en maakte onder meer een hattrick tegen de Oranje Leeuwinnen tijdens de 10-3 monsternederlaag.

Ook op het WK mag Banda nu dus meedoen. FIFA laat de deelnemende landen zelf laat instaan voor de onderzoeken. De onderzoeken gaan tegenwoordig om bloedtesten of DNA-testen. De internationale voetbalorganisatie licht aan BILD toe waarom deze beslissing is genomen. “De deelnemers aan het WK vrouwenvoetbal verzekeren dat ze hun eigen, interne onderzoeken uitvoeren en dat die duidelijk bewijzen dat al hun speelsters van het vrouwelijke geslacht zijn.”

In 2011 verliepen deze onderzoeken op een andere manier. Voor het WK moesten vrouwelijke speelsters hun geslachtdelen laten controleren door een arts. Dat vertelde oud-Zweden-international Nilla Fischer. Zij schreef hierover in haar biografie. Op 20 juli gaat het WK vrouwenvoetbal van start.