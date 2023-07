Ajax bevestigt: Calvin Bassey vertrekt, transfersom nóg hoger dan gedacht

De transfer van Calvin Bassey naar Fulham is afgerond. Ajax maakt bekend dat de verdediger voor 22,5 miljoen euro overstapt naar Londen. Daarmee valt de transfersom nog hoger uit dan gedacht, want aanvankelijk leek hij 21 miljoen euro te gaan kosten.

Bassey kwam een jaar geleden voor minstens 23 en maximaal 26,5 miljoen euro over van Rangers FC. Hij kon de hoge verwachtingen niet inlossen en mocht daarom vertrekken. Aanvankelijk wilde Bassey voor zijn kans gaan bij Ajax, maar trainer Maurice Steijn en directeur Sven Mislintat maakten hem duidelijk dat er geen sportieve toekomst was in Amsterdam. Daarom koos de Nigeriaan eieren voor zijn geld.

Op de website van Fulham weerspreekt Bassey overigens dat hij lang heeft getwijfeld. "Ik weet hoe groot Fulham is als club. Ze hebben altijd goede spelers en spelen in de beste competitie ter wereld, dus ik hoefde er niet lang over na te denken", zegt de verdediger. "Ik ben blij dat het rond is, zodat ik me kan richten op het voetbal en het team kan helpen voort te borduren op het afgelopen seizoen, waarin ze het geweldig deden."

Vicevoorzitter Tony Khan noemt Bassey een 'jonge en veelzijdige verdediger' en bovendien een homegrown player. "Calvin was een van onze topdoelwitten. We zijn dolblij dat hij zich voor langere tijd heeft verbonden aan Fulham." Bassey tekent een contract tot medio 2027; Fulham heeft de optie die verbintenis met een jaar te verlengen.