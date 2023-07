Ajax en Feyenoord gelinkt aan Elias Jelert: 'Hoeveel hij kost? Dat hangt af van wie belt'

Ajax, Feyenoord, Burnley, Eintracht Frankfurt en Stade Rennais hebben zich gemeld bij de entourage van FC Kopenhagen-verdediger Elias Jelert, zo schrijft de Deense krant Ekstra Bladet. Toch is een transfer niet waarschijnlijk, want Jelert staat op het punt zijn contract bij Kopenhagen te verlengen.

De twintigjarige rechtsback was vorig seizoen een belangrijke kracht voor Kopenhagen, waarmee hij kampioen van Denemarken werd. Met zijn prestaties wekte hij interesse van diverse buitenlandse clubs. Kopenhagen stelt daarom veel in het werk om hem te behouden: hij kan een salarisverhoging tegemoetzien bij een contractverlenging. Zijn huidige verbintenis loopt af in de zomer van 2026, maar Jelert kan nu bijtekenen tot medio 2027.

Volgens Ekstra Bladet hebben de genoemde clubs zich slechts gemeld bij het kamp-Jelert, maar is er geen sprake van concrete onderhandelingen met Kopenhagen. Bovendien is onduidelijk hoeveel hij zou moeten kosten. "Het prijskaartje is afhankelijk van de club die belt. Het verschilt bijvoorbeeld waar de prijs begint wanneer Burnley belt ten opzichte van wanneer Feyenoord belt."

Jelert heeft zelf 'geen haast' om Denemarken te verlaten, schrijft de krant. Hij heeft het vizier gericht op het EK 2024 en ziet Kopenhagen als de juiste plek om zich te ontwikkelen. De vleugelverdediger zat eenmaal bij de Deense selectie, maar wacht nog op zijn interlanddebuut. "Het moet wel benadrukt worden dat het einde van de transferwindow nog ver weg is en dat er nog niets zeker is tot het 2 september is, de dag waarop de markt in Denemarken sluit", houdt Ekstra Bladet een slag om de arm.