Ajax-fans pleiten na dit moment op de training massaal voor nieuwe aanvoerder

Supporters van Ajax zijn in de voorbereiding op het nieuwe seizoen volledig overtuigd geraakt van Branco van den Boomen. De deze zomer van Toulouse overgekomen middenvelder maakte dinsdag bijvoorbeeld een uitstekende indruk in de oefenwedstrijd tegen SpVgg Unterhaching (5-3 overwinning) en was ook op de training van woensdag in positieve zin aanwezig.

Ajax publiceert woensdagavond een video van 1 minuut 29 waarin Van den Boomen wordt gevolgd op de training. Een microfoon langs het veld legt de communicatie van de 28-jarige middenvelder vast. Van den Boomen is verbaal aanwezig op het veld en coacht zijn teamgenoten volop. Dat leidt tot groot enthousiasme onder de supporters van Ajax

In de commentsectie onder de video wordt Van den Boomen massaal bewierookt en getipt als nieuwe aanvoerder van de Amsterdammers. Trainer Maurice Steijn wees na het vertrek van Dusan Tadic naar Fenerbahçe nog geen nieuwe aanvoerder aan, maar voor de fans van Ajax zijn de leiderskwaliteiten van Van den Boomen onmiskenbaar en zou de controleur een uitstekende kandidaat zijn.

Nieuwe aanvoerder 🔥👌🏻 — Remco Tijs (@RTijs) July 26, 2023

Goeie aanwinst. Dit word hopelijk onze nieuwe aanvoerder. — Magnetic (@Magnetic0_0) July 26, 2023

Geef hem die band zsm! — ❌❌❌ (@Mvdw020) July 26, 2023