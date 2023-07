Ajax-fans verbijsterd over ‘trieste’ instructies van Hedwiges Maduro op training

Ajax begon de voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen vrijdag. Hedwiges Maduro werd als assistent-trainer van hoofdcoach Maurice Steijn overgenomen van Almere City en maakte meteen een bevlogen indruk op de eerste training. Één moment van Maduro op de training heeft echter tot grote verbazing geleid onder supporters van de Amsterdamse club.

Maduro was vocaal aanwezig op de eerste training van Ajax. De oud-middenvelder en huidige rechterhand van Steijn legde op enig moment een passingsvorm stil, om de spelers erop te attenderen dat zij hun teamgenoten op ‘het juiste been’ dienen in te spelen. “Het moet van jullie komen. Wij staan op een gegeven moment naast het veld”, kan men Maduro onder meer horen roepen.

Op de video die rondgaat op social media is verder onder meer te horen dat Maduro de Ajax-spelers oproept om in een vroeg stadium van een spelsituatie de communicatie met een teamgenoot aan te vangen. “Misschien wil je hem (de bal, red.) in de diepte hebben. Begin nu alvast met praten met elkaar. Ja?! Vraag de bal! Daar begint het mee”, klinkt het.

De trainingsinstructies leiden op onder meer Twitter tot grote verbazing onder de supporters van Ajax. “Dit is de basis. Nu begrijp ik de derde plek (van vorig seizoen, red.)”, tweet iemand verbaasd. “Jezus als ze dit nog moeten leren. Dit leerde ik ze al in de F-jes”, tweet iemand anders. “Juiste been inspelen. Is dit onder de 13?”, vraagt een ander zich weer af. “Eigenlijk best wel triest dat profvoetballers dat nu nog moeten leren.”

