Ajax heeft oefencampagne rond: Steijn kent tegenstander bij officieus debuut

Maurice Steijn maakt komende zaterdag zijn officieuze debuut als hoofdtrainer van Ajax. De Amsterdammers spelen dan het eerste oefenduel van de voorbereiding tegen FC Den Bosch. Op De Toekomst speelt Steijn zijn eerste officieuze wedstrijd tegen de Eerste Divisie-club.

Daarmee lijkt de voorbereiding van Ajax eindelijk helemaal compleet en naar de buitenwacht gecommuniceerd. Het besloten oefenduel wordt net als tegen Shakhtar Donetsk op De Toekomst gespeeld. Beide duels zijn voor supporters dus niet live bij te wonen. Alle wedstrijden van de Amsterdammers in de voorbereiding zijn wel live te zien bij Ziggo Sport.

Vervolgens wordt er tegen RSC Anderlecht in het Lotto Park gespeeld: onduidelijk is nog of daar Ajax-fans aanwezig mogen zijn. Er zijn wel supporters welkom, maar in België staken geruchten de kop op dat uitfans niet welkom zijn. Eind juli oefent Steijn met zijn elftal eerst nog tegen FC Augsburg in de WWK Arena om de voorbereiding vervolgens af te sluiten tegen Borussia Dortmund op 6 augustus in het Signal Iduna Park.

29 juni: Eerste training

8 juli: Ajax - FC Den Bosch

18 juli: Ajax - Shakhtar Donetsk

22 juli: RSC Anderlecht - Ajax

24 juli t/m 29 juli: Trainingskamp in Herzogenaurach

29 juli: FC Augsburg - Ajax

6 augustus Borussia Dortmund - Ajax

8 augustus: Open Dag