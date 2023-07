Ajax neemt plaats op tribune en ziet Gustaf Lagerbielke dure gele kaart pakken

Scouts van Ajax zaten zondag op de tribune bij de wedstrijd tussen IF Elfsborg en IFK Göteborg (1-1), zo weet Expressen. Volgens de Zweedse krant ging de aandacht uit naar Gustaf Lagerbielke, een 23-jarige centrale verdediger van Elfsborg.

Lagerbielke deed de hele wedstrijd mee. Hij kreeg een gele kaart omdat hij voormalig PSV'er Marcus Berg een duw gaf bij een opstootje en is daardoor geschorst voor de volgende competitiewedstrijd tegen Djurgårdens IF.

Dat is een gemis, want Lagerbielke is dit seizoen een vaste waarde bij Elfsborg, nadat hij vorig seizoen nog werd verhuurd aan competitiegenoot Degerfors IF. Lagerbielke speelde dit seizoen dertien competitieduels en scoorde daarin twee keer.

Na afloop van de wedstrijd werd de verdediger op de hoogte gesteld van het feit dat Ajax voor hem op de tribune zou hebben gezeten. Dat vond hij mooi om te horen, maar Lagerbielke benadrukte dat zijn focus bij Elfsborg ligt.

"Ik wist het niet, maar daar moet je ook niet mee bezig zijn. Het is een teken dat je goed bezig bent, maar ik focus me daar niet op. Mijn focus ligt bij Elfsborg en alle belangrijke wedstrijden die eraan komen. Ik heb niets gehoord over concrete interesse", maakte de Zweed duidelijk.