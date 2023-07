Akyol heeft geen spijt van milde TBS-patiënt-uitspraak over Noa Lang

Özcan Akyol heeft geen spijt van zijn nogal opmerkelijke uitspraken over Noa Lang. De analist van de Oranjezomer sprak zich recentelijk uit over de buitenspeler die hard op weg is naar PSV en noemde hem een ‘milde TBS-patiënt’.

In De Oranjezomer van vrijdagavond werd Akyol - die vrijdagavond voorlopig voor het laatst in de studio zat - gevraagd naar een reactie op zijn eigen uitspraken. “Nee, ik heb geen spijt van mijn uitspraak”, zei de journalist overtuigend tegenover presentatrice Hélène Hendriks. Akyol heeft wel gemerkt dat zijn uitspraken veel stof hebben doen opwaaien. “Ik heb heel veel reacties gehad op mijn uitspraak, ja.”

Artikel gaat verder onder video

Of het een logische transfer is, durft Akyol niet te zeggen. “Het is een risico”, vindt Akyol over de aanstaande transfer van Lang naar PSV. “Het is toch de vraag of die jongen daar kan aarden. In het gemoedelijke Eindhoven”, vervolgde de talkshow-gast. “Dat is een risico, ja. Noa Lang op de Herdgang. We gaan het zien.”

Onder andere Mike Verweij reageerde op de opmerkelijke uitspraken van Akyol. De journalist van De Telegraaf noemde Lang ‘te eerlijk’ en een ‘ontzettend aardige jongen’ en snapte de uitspraken van Akyol niet. “Dat slaat nergens op. Maar als je in Nederland eenmaal een stempel hebt… En dan wordt zijn voorkomen voor de camera aangegrepen. Maar dat is beneden alle peil. In de kern is het een goed jochie."