'Aanstaand PSV-aanwinst Noa Lang hoopte stiekem op terugkeer bij Ajax'

Noa Lang is hard op weg naar PSV voor de duurste inkomende transfer ooit te worden. De buitenspeler komt voor maximaal vijftien miljoen euro (!) over van Club Brugge. Zelf was hij het liefst misschien echter wel teruggekeerd naar Ajax.

Dat stelt De Telegraaf-journalist Mike Verweij althans in de Kick Off-podcast. “Lang gaf aan dat hij open stond voor een terugkeer naar Nederland. Heel stiekem keek hij of er plaats was bij Ajax. Maar nóg een linksbuiten halen in een selectie met Dusan Tadic en Steven Bergwijn lijkt me geen goed idee”, vertelde de journalist, die wel erg positief is over Lang.

Artikel gaat verder onder video

“Een fantastische voetballer”, vervolgde Verweij over Lang. “En een ontzettend aardige jongen. Soms een beetje te eerlijk.” Dat levert hem buiten de lijnen de nodige kritiek op, omdat hij regelmatig in het nieuws komt met opstootjes en relletjes. Dat Özcan Akyol de aanvaller recentelijk een ‘TBS’er’ noemde, is volgens Verweij volstrekt onbegrijpelijk.

“Dat slaat nergens op. Maar als je in Nederland eenmaal een stempel hebt… En dan wordt zijn voorkomen voor de camera aangegrepen. Maar dat is beneden alle peil. In de kern is het een goed jochie”, verdedigt Verweij de aanstaande aanwinst van de Eindhovenaren. Komende maandag wordt Lang al op de training op De Herdgang verwacht.

Dat er met Ricardo Pepi en Lang opeens met geld wordt gesmeten, kan bij de vetrokken trainer Ruud van Nistelrooij weleens verkeerd vallen, denkt Marcel van der Kraan. “Hij heeft de landstitel gemist door Cody Gakpo en Noni Madueke op een cruciaal moment te moeten verkopen. En vijf maanden later kunnen ze opeens 25-26 miljoen euro uitgeven.” De komst van beide voetballers helpt wel mee om middenvelder Xavi Simons te overtuigen langer te blijven. “Dit toont wel ambitie aan.”

In het gesprek denkt PSV-watcher Jeroen Kapiteins dat het wel spannend wordt hoe de verhouding wordt tussen trainer Peter Bosz en de ‘moeilijke’ Lang. “Hij heeft bij Ajax weleens moeite gehad met moeilijke jongens, met Riechedly Bazoer en Anwar El Ghazi. Lang is niet iemand die netjes in de pas loopt. Maar PSV knalt er in elk geval vol in en wil Bosz op het paard zetten richting het nieuwe seizoen.”