'Als AZ nu die transfer naar AC Milan af laat ketsen, gaat Reijnders niks presteren volgend seizoen'

De soap rondom Tijjani Reijnders en zijn transfer naar AC Milan duurt al even. De middenvelder is persoonlijk al enige tijd akkoord met de Italianen, maar zijn club wil het onderste uit de kan halen. Begrijpelijk, maar toch een slechte zaak. Het kan namelijk voor een ontevreden Tijjani Reijnders zorgen die volgend jaar geen deuk in een pak boter schiet, dat is de voorspelling van Stan Timmerman in de nieuwste FCUpdate Podcast.

