Bosz mist één iemand bij PSV: 'Ik vind het verschrikkelijk dat hij er niet is'

Peter Bosz gaat bij PSV niet samenwerken met Hendrie Krüzen. Jarenlang was Krüzen de vaste assistent van Bosz, maar in de zomer van 2022 vertrok Krüzen bij Olympique Lyon en bleef Bosz achter. Ook nu Bosz naar PSV is gekomen, blijft Krüzen in Almelo. Dat vindt Bosz 'verschrikkelijk', geeft hij dinsdagmiddag toe tijdens zijn perspresentatie.

"Hij wil niet", legt Bosz uit. "Hij is weggegaan bij Lyon en naar Heracles gegaan. Hij heeft me ook uitgelegd waarom." Zelf zei Krüzen daar vorig jaar over dar hij 'niet gelukkig' was in Lyon en 'niet zichzelf' was. "Ik ben iemand die graag communiceert en in contact staat met mensen. Maar dat lukte niet, omdat ik de Franse taal niet beheers. Ik heb m’n best gedaan en lessen genomen, maar kreeg het niet onder de knie", verklaarde Krüzen. "Praten met spelers wordt dan heel lastig. Peter zag me verpieteren, de moed zakte me telkens weer in de schoenen."

Artikel gaat verder onder video

Bosz heeft begrip voor de keuze van zijn collega, die nu assistent-trainer van Heracles is. "Ik heb 23 jaar met hem samengewerkt. Ik vond het verschrikkelijk dat hij wegging en dat vind ik nog steeds, maar het is zijn goed recht. Hij is naar huis gegaan. Hij komt uit Almelo en is een kind van de club. Hij heeft de club meerdere keren gered. Ze waren nu gedegradeerd en deden een beroep op hem. Hij is ernaartoe gegaan."

Wie kan aan de staf van PSV toevoegen wat er nu ontbreekt door de afwezigheid van Krüzen? "Niemand, want Hendrie is Hendrie. Daar ben ik ook niet naar op zoek", geeft Bosz aan. "Ik heb weer andere kwaliteiten gezocht die met name mij aanvullen. Een tweede Peter halen heeft geen nut, dus ik zoek altijd mensen met andere kwaliteiten en een ander karakter. Ze moeten wel een aantal dingen hebben die belangrijk zijn, zoals loyaliteit en een goede manier van samenwerken. Ik denk met Rob Maas, Stijn Schaars en Tim Wolf jongens te hebben die mij aanvullen en anders zijn dan ik."

De aanstelling van Schaars werd maandag bevestigd door PSV. Bosz is dolblij met zijn nieuwe rechterhand. "Ik heb ooit Stijn Schaars geprobeerd naar Heracles te halen, maar toen ging hij naar AZ. Ik hou van voetbalintelligente spelers. Dus ik had wel zoiets van: het lijkt me geweldig om hem aan de staf toe te voegen. Ik ben heel enthousiast over het gesprek dat we hebben gehad."