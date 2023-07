Bram van Polen mocht onder bepaalde voorwaarde spelen tegen Feyenoord: 'Dan denk je k*t, dat mag ik helemaal niet'

Bram van Polen keerde zaterdagmiddag terug op het veld nadat hij een tijdje was uitgeschakeld door een zware hersenschudding plus een breukje in zijn oogkas. De aanvoerder van het onlangs gepromoveerde PEC Zwolle nam het in een oefenduel op tegen Feyenoord (3-1 nederlaag) en speelde één helft mee. Na afloop mocht Van Polen verschijnen voor de camera’s van ESPN en komt hij met enkele leuke uitspraken.

De verdediger mocht in de wedstrijd tegen Feyenoord geen ballen koppen, en had het daar ooit moeilijk mee. “Ik weet niet of je dat is opgevallen. Dat was af en toe wel een beetje raar, dat er zo’n bal aankomt denk je: k*t, ik mag niet koppen”, is de routinier openhartig. “Het stond in de planning dat ik maar een helftje mocht spelen”, gaat hij verder.

In de laatste wedstrijd van het seizoen liep Van Polen een zware hersenschudding op en moest daardoor het promotiefeest van Zwolle missen. “Dat is hoe het is. Ik moest er op dat moment ook echt niet aan denken. Dat is dan gebeurd, dan kan ik thuis wel heel zielig gaan zitten maar het is dan even niet anders”, vertelt 37-jarige.

Afspraak weigering

Aan het einde van het interview waagt de ESPN-journalist nog een poging om een afspraak te maken voor het aanstaande seizoen. “Als jij ergens in dit seizoen, in speelronde twaalf bijvoorbeeld, onder een bal door duikt, kom jij niet aanzetten met het excuus dat je niet mag koppen”, grapt hij, waarna Van Polen vervolgens met een antwoord komt. “Ik gooi het meteen op die hersenschudding. Dat is ideaal, joh. Dat doe ik thuis ook iedere keer”, lacht de PEC-verdediger.