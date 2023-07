Brian Brobbey kiest voor opmerkelijke nummer twee in top-drie Ajacieden aller tijden

Brian Brobbey heeft tijdens een Q&A-sessie bij Ajax TV onthuld wie zijn drie favoriete spelers van Ajax aller tijden zijn. De 21-jarige spits zet een verrassende naam op nummer twee.

"Luis Suárez was goed", begint Brobbey als hem door presentator Aviv Levy Shoshan wordt gevraagd naar zijn favoriete Ajax-speler aller tijden. "Siem de Jong was goed, in 2010. Dusan Tadic was goed. Dat is mijn top-drie. In die volgorde."

Artikel gaat verder onder video

Ook Anass Salah-Edine zet Dusan Tadic in zijn top-drie. Bij de linksback staat de recent verleden vertrokken aanvaller op nummer drie. "Van hem heb ik echt kunnen genieten", zegt de linksback. "Hakim Ziyech zet ik op twee en Frenkie de Jong op één."