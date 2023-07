Calvin Bassey krijgt steun van Feyenoord-legende: 'Ik had hem niet weggedaan'

Als Willem van Hanegem het voor het zeggen zou hebben bij Ajax, dan zou de club Calvin Bassey niet verkopen. De 23-jarige verdediger staat op het punt om voor 21 miljoen euro de overstap te maken naar Fulham, waar hij een contract voor vijf seizoenen gaat ondertekenen.

"Ik had hem niet weggedaan", zegt Van Hanegem in de AD Willem&Wessel-podcast. "Natuurlijk deed hij wel dingen waarvan je denkt: kolere. Zoals vorige week in de oefenwedstrijd. Hij draaide de verkeerde kant op en raakte de bal kwijt. Geef de bal desnoods aan de keeper. Maar nee, hij wilde de bal breed spelen. Dan denk ik: zoek het ook niet op, zorg dat je zover bent dat je dit niet meer kan gebeuren."

Waar Bassey van Maurice Steijn kreeg te horen dat hij bij Ajax niet hoefde te rekenen op een basisplaats, had Van Hanegem de verdediger juist opgesteld. "Ik had gezegd: luister nou, jij gaat dadelijk spelen. Centraal. Dat is je tegenstander. Draai zijn nek om, dat is het enige wat je hoeft te doen. Daarna ga je langzaamaan werken aan andere dingen. Ik hoop dat hij het bij Fulham goed gaat doen. Dat zou ik geweldig vinden", aldus de Feyenoord-legende.

Het is de verwachting dat Bassey zijn transfer naar Fulham spoedig afrondt. Ajax lijdt zo'n twee miljoen euro verlies op de verdediger, die een jaar geleden voor 23 miljoen euro overkwam van Rangers.