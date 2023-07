Daily Mail komt via insiders met nieuws over Edson Álvarez

De vergoeding voor de zaakwaarnemer zorgt voor problemen rond de transfer van Edson Álvarez naar West Ham United, zo meldt de Daily Mail op basis van 'insiders'. Er is dus nog 'werk aan de winkel' in de onderhandelingen met de middenvelder van Ajax.

Álvarez wordt gezien als de opvolger van Declan Rice, die voor een kleine 117 miljoen euro verkaste naar Arsenal. Volgens eerdere berichtgeving van The Athletic vraagt Ajax een bedrag van 40 à 45 miljoen euro. Maar het lijken vooral de persoonlijke onderhandelingen met Álvarez en zijn entourage die voor obstakels zorgen.

Artikel gaat verder onder video

Naar verluidt oriënteert West Ham zich ook op alternatieven. Zo wordt Denis Zakaria van Juventus ook gezien als een mogelijke vervanger van Rice. Trainer David Moyes wil in ieder geval voor de start van het nieuwe seizoen, in het weekend van 11 tot 13 augustus, duidelijkheid hebben over de belangrijke positie in zijn elftal.

FootballTransfers: West Ham United is de club die het best bij Álvarez past