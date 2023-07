Deze clubs maken de meeste kans op de handtekening van Thomas Beelen

Feyenoord en PSV zijn volgens het Eindhovens Dagblad de grootste kanshebbers om Thomas Beelen over te nemen van PEC Zwolle. De 22-jarige centrale verdediger ligt goed in de markt en kan ook rekenen op de belangstelling van AZ, dat nog geen 'nee' is verkocht. Een indicatief bod van meer dan twee miljoen euro van PSV is afgewezen, melden bronnen rond de Zwolse club aan de krant.

Het is de afgelopen weken duidelijk geworden dat de top van de Eredivisie geïnteresseerd is in de diensten van Beelen. Waar de verdediger eerst werd gelinkt aan AZ en FC Twente, jagen ook Feyenoord en PSV op zijn handtekening. PEC Zwolle heeft een prijskaartje van drie miljoen euro om de nek van de groeibriljant gehangen.

Het is niet de verwachting dat PSV aan die vraagprijs wil voldoen. De Eindhovenaren zouden volgens De Telegraaf desalniettemin een streepje voor hebben op Feyenoord. Bij PSV kan Beelen concurrent worden van André Ramalho, Jordan Teze en Timo Baumgartl, al wordt verwacht dat een of twee van hen nog vertrekt.

Ook zou het zomaar kunnen dat Beelen in het Philips Stadion de concurrentiestrijd moet aangaan met een andere aanwinst. PSV heeft namelijk de financiële mogelijkheden om nog een centrale verdediger aan te trekken. Beelen zelf weegt ondertussen zijn kansen bij de diverse clubs af en zal zijn keuze onder meer bepalen op basis van de kans dat hij speeltijd krijgt.