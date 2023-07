Drukte in De Kuip: 'Eerste uitgaande Feyenoord-transfer afgerond, tweede nog altijd niet van de baan'

Feyenoord presenteerde vorig jaar tijdens de Open Dag onder de kersverse aanwinsten Javairô Dilrosun, Mats Wieffer, Mohamed Taabouni en Danilo. Van dat viertal is de eerste donderdag definitief vertrokken, terwijl ook een tweede speler op dat lijstje nog altijd een transfer zou kunnen maken.

Voetbal International meldt namelijk dat de overgang van Taabouni naar Qatar donderdagavond definitief is afgerond. De middenvelder kende Feyenoord-trainer Arne Slot nog uit hun gezamenlijke periode bij AZ, maar kon onder de succestrainer geen basisplaats afdwingen. Na slechts zeven officiële wedstrijden in de hoofdmacht - veelal als invaller - komt zijn avontuur in Rotterdam-Zuid nu ten einde. Volgens VI tekent Taabouni een driejarig contract bij Al-Arabi, dat daarmee het eveneens geïnteresseerde Excelsior aftroeft.

De overstap van Taabouni kan Feyenoord in de toekomst nog wat opleveren; de club zou een doorverkooppercentage van twintig procent van een toekomstige transfersom hebben bedongen. Mocht een club de vertrekclausule lichten die Al-Arabi in Taabouni's contract heeft opgenomen, dan zou dat de Rotterdammers zomaar drie miljoen euro op kunnen leveren; voor vijftien miljoen zou zijn driejarige verbintenis namelijk af te kopen zijn.

Danilo

Ondertussen meldt Sky Sports dat Rangers FC nog altijd denkt aan de komst van spits Danilo. De Braziliaan begon het seizoen al stuivertje wisselend met Santiago Giménez om een plek in de basis, maar verloor na de winter definitief de spitsenstrijd van de jonge Mexicaan. Toch kwam de oud-speler van Ajax en FC Twente in alle 34 de Eredivisie-wedstrijden, alle Europese duels én alle KNVB bekerduels binnnen de lijnen; hij scoorde daarin veertien keer. Rangers versterkte zich eerder deze zomer al met voormalig Eredivisie-spitsen Sam Lammers en Cyriel Dessers.