'Er wordt schande gesproken van wat er gebeurde in het spelershotel van Ajax'

Calvin Bassey is 'erg van slag' van de mededeling van Ajax dat hij moet vertrekken, zo weet journalist Mike Verweij van De Telegraaf. Ajax kan 21 miljoen euro verdienen aan de verdediger, die wordt begeerd door Fulham. Zelf wil Bassey graag in Amsterdam blijven, maar hij zou door trainer Maurice Steijn en directeur Sven Mislintat 'op niet mis te verstane wijze' duidelijk zijn gemaakt dat er geen sportieve toekomst is voor hem.

"Dat is kiezelhard gegaan bij Ajax", stelt Verweij maandag in de podcast Kick-Off. "Wie je ook spreekt, Calvin Bassey wordt gezien als de smaakmaker bij Ajax, de vrolijke jongen. Een heel goede prof ook, iemand die geen training overslaat en altijd alles geeft. Hij wilde heel graag bij Ajax blijven, maar hij is daar in het hotel – en daar spreken sommige mensen ook wel schande van – op niet mis te verstane wijze gezegd dat hij gewoon moet vertrekken."

Artikel gaat verder onder video

Dat gesprek vond plaats in het spelershotel in België, waar Ajax verbleef voor het oefenduel met Anderlecht (3-0 nederlaag). Bassey deed niet mee aan die wedstrijd en gaat maandag ook niet mee op trainingskamp naar Duitsland. "Ze willen die 21 miljoen euro voor hem hebben", verklaart Verweij. "Ze denken dat ze dit bedrag anders misschien nooit meer krijgen. Het is keihard bij hem aangekomen, die jongen is erg van slag. Hij wordt echt naar de uitgang geduwd, terwijl hij wilde blijven. Hij heeft ook gewoon een contract."

Fabrizio Romano onthulde eerder op de maandag dat Fulham heeft besloten slechts één in plaats van twee linksbenige centrale verdedigers in te lijven. De transferspecialist voegde eraan toe dat Bassey wel de belangrijkste kandidaat is om de vacature in te vullen. Fulham is ook in gesprek met Mohammed Salisu, die bij Southampton op de loonlijst staat.

FCUpdate vroeg de lezers de afgelopen dagen of Ajax er goed aan doet om Bassey te verkopen. Ruim vijfduizend bezoekers brachten hun stem al uit; meer dan tachtig procent antwoordde met 'ja'. Stemmen kan in onderstaande poll.