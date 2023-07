'Bassey krijgt in spelershotel Ajax een harde boodschap van Steijn en Mislintat'

Calvin Bassey heeft zaterdagochtend een 'harde boodschap' ontvangen van Maurice Steijn en Sven Mislintat, zo schrijft Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf. Nadat Ajax en Fulham een akkoord bereikten over een transfer van 21 miljoen euro plus een doorverkooppercentage, is de verdediger duidelijk gemaakt dat hij geen sportieve toekomst heeft bij Ajax.

Bassey is zaterdag afwezig bij de oefenwedstrijd tussen Anderlecht en Ajax. Voorafgaand aan het duel liet Steijn aan Ziggo Sport weten geen risico te willen nemen met Bassey, hoewel de transfer 'nog niet helemaal rond' is. In het spelershotel, waar Ajax verblijft voor de oefenwedstrijd, zouden Steijn en Mislintat hun harde boodschap hebben verkocht aan Bassey.

Artikel gaat verder onder video

De Nigeriaan zag een transfer naar Fulham niet zitten. "Vanwege de dertigprocentregel, waardoor buitenlanders in Nederland maar dertig procent belasting betalen, kunnen de Londenaren hem niet hetzelfde riante salaris bieden als Ajax, waar de verdediger het goed naar zijn zin zegt te hebben", schreef De Telegraaf daar al over.

Na het gesprek van zaterdagochtend zou hij echter tot inkeer zijn gekomen. Bassey beseft dat zijn speeltijd waarschijnlijk minimaal zal zijn. Was zijn management (Unique Sports Group) volgens het Algemeen Dagblad aanvankelijk nog 'verbolgen', nu zullen de gesprekken met Fulham toch worden opgestart. Het salaris zal wel een 'graat in de keel' vormen.