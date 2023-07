Steijn vertelt over transfer Bassey, werkzaamheden Mislintat en aanvoerderskwestie

De transfer van Calvin Bassey naar Fulham is 'nog niet helemaal rond', bevestigt trainer Maurice Steijn van Ajax. Wel is ervoor gekozen om Fulham buiten de selectie te houden voor de oefenwedstrijd tegen Anderlecht, die om 13.30 uur is begonnen in Brussel.

"Het is nog niet helemaal rond. We hebben vanmorgen met hem gesproken over de interesse", verklaart Steijn bij Ziggo Sport. "Wij willen in ieder geval niet het risico lopen dat hij geblesseerd raakt, dus in overleg met elkaar hebben we besloten om hem vandaag niet te gebruiken. We moeten de komende dagen kijken welke kant het opgaat." Fulham is bereid om in totaal 21 miljoen euro te betalen voor de verdediger.

Tegen Anderlecht draagt Davy Klaassen de aanvoerdersband. Ajax raakte met Dusan Tadic de captain kwijt en met Jurriën Timber ook een mogelijke opvolger. De komende weken zullen meerdere spelers de band dragen. "Ja, uiteraard, want Davy gaat niet alles spelen. In de voorbereiding willen we iedereen minuten geven en een kans geven om zich te laten zien. Het zal blijken wie uiteindelijk de aanvoerder wordt."

"In mijn team zijn er altijd vier à vijf spelers die het moeten regelen op en buiten het veld. Natuurlijk is er altijd één echte aanvoerder die op het veld met de scheidsrechter praat, maar ik houd er altijd wel van om vier of vijf leiders te hebben", aldus Steijn, die weet dat er op de achtergrond wordt gewerkt aan de komst van nieuwe spelers. "We weten dat we op een aantal posities kwetsbaar zijn. Er moeten spelers bij, daar is iedereen zich van bewust. Dat is geen geheim. We zijn op de achtergrond druk bezig met het binnenhalen van spelers."

"Dat gaat niet zo makkelijk als in het verleden, dat heeft er ook mee te maken dat je geen Champions League speelt. Sven (Mislintat, red.) is druk bezig om spelers te benaderen en te bewegen naar Ajax te gaan. Dat ziet er bij een aantal speles goed uit, maar er zijn nog geen handtekeningen gezet", aldus de nieuwe trainer van Ajax.