Erik ten Hag streept Denzel Dumfries om deze redenen van verlanglijstje

Denzel Dumfries heeft zich afgelopen jaren in de kijker gespeeld bij verschillende Europese topclubs, en kan daardoor op belangstelling rekenen. Er verschenen deze periode enkele geruchten over een transfer naar het Manchester United van Erik ten Hag, maar daar kan volgens The Mirror nu een streep door. De Nederlandse oefenmeester heeft daar zijn redenen voor.

Aanvankelijk werd gemeld dat United Dumfries als een serieuze optie zag als nieuwe rechtsback. The Mirror brengt echter naar buiten dat Ten Hag Aaron Wan-Bissaka een nieuwe kans wil geven en zijn contract wil verlengen. Daarnaast verlengde Diogo Dalot, die afgelopen tijd fungeerde als eerste keus op de rechtsbackpositie, in mei zijn contract met vijf jaar.

Artikel gaat verder onder video

Om deze redenen streept Ten Hag naar verluidt de naam Dumfries van zijn verlanglijstje. The Red Devils houden hierdoor budget over om zich te richten op versterkingen op andere posities, die een hogere prioriteit hebben. Het zou gaan om deals met Nederlandse Marokkaan Sofyan Amrabat en Atalanta-spits Ramsus Hojlund.

Dumfries ligt nog tot medio 2025 vast bij Internazionale en lijkt daar dus ook te blijven. De rechtsback bereikte afgelopen jaar de finale van de Champions League met de Italiaanse club en had daarin een prima aandeel. In de competitie kwam de voormalig speler van PSV, sc Heerenveen en Sparta tot 34 optredens.