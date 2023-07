'FC Twente biedt 2,3 miljoen onder marktwaarde van Eiting; FC Volendam is ontstemd'

FC Volendam heeft het eerste bod van FC Twente op middenvelder Carel Eiting resoluut naar de prullenbak verwezen, zo meldt De Telegraaf dinsdagavond. De Tukkers zouden 400.000 euro willen betalen, maar de Palingboeren verlangen meer geld voor de middenvelder.

De ochtendkrant schrijft dat Arnold Bruggink en Jan Streuer, de twee eindverantwoordelijken op voetbaltechnisch gebied bij FC Twente, vier ton over hadden voor Eiting. FC Volendam heeft dit bod afgewezen, want de Volendammers zijn van mening dat de spelmaker van de Palingboeren het zes- tot zevenvoudige waard zou zijn. Technisch directeur Jasper van Leeuwen van FC Volendam zou ontstemd zijn over de hoogte van het bod van de club uit Enschede.

Artikel gaat verder onder video

Het bedrag van 400.000 is niet het enige waar Van Leeuwen van baalt, want hij hekelt volgens de krant ook de werkwijze van FC Twente. Tegen de FIFA-bepalingen in zou de subtopper namelijk eerst contact hebben opgenomen met Eiting en later pas met de club. Hoe de onderhandelingen tussen de twee partijen nu verder gaan is de grote vraag, maar het is duidelijk dat FC Volendam baalt van FC Twente én dat het verschil tussen vraag en aanbod nog ver uit elkaar ligt.

Eiting, die zelf al een persoonlijk akkoord zou hebben met FC Twente, heeft nog een eenjarig contract in Volendam. Volgens FootballTransfers beschikt de oud-Ajacied over een marktwaarde van 2,7 miljoen euro, waar het bod van FC Twente bij lange na niet in de buurt komt. Zo'n bedrag voor Eiting lijkt door het contract dat tot medio 2024 doorloopt echter ook niet helemaal realistisch.