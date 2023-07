Feyenoord moet mogelijk schakelen: 'Dat is dan meteen topprioriteit nummer 1 in De Kuip'

Het is nog maar de vraag of Sebastian Szymanski ook komend seizoen uitkomt voor Feyenoord. Lukt het de Rotterdammers niet om de Poolse middenvelder opnieuw te huren van Dinamo Moskou, dan wordt volgens het Algemeen Dagblad het aantrekken van een nieuwe aanvallende middenvelder meteen topprioriteit nummer 1 in De Kuip.

Het opnieuw huren van Szymanski staat hoog op het prioriteitenlijstje van Feyenoord. De Rotterdammers zijn daar al geruime tijd mee bezig en leken met zowel Dinamo Moskou als Syzmanski zelf een akkoord te hebben bereikt, maar het doorgaans goed ingevoerde 1908 onthulde deze week dat aanvullende eisen van het management van de Poolse middenvelder voor een kink in de kabel hebben gezorgd.

Inmiddels gaan de onderhandelingen weer de goede kant op en hoeft Szymanski alleen nog maar 'ja' te zeggen tegen een langer verblijf. Bij Feyenoord rekent men erop dat de deal rondkomt. Szymanski heeft er nooit een geheim van gemaakt langer in Rotterdam te willen blijven. Afgelopen seizoen was hij goed voor tien goals en zeven assists in veertig officiële wedstrijden.

Lukt het Feyenoord onverhoopt niet om Szymanski langer aan zich te binden, dan gaan de Rotterdammers de markt op om een andere aanvallende middenvelder aan te trekken. Dat wordt volgens het Algemeen Dagblad meteen topprioriteit bij de kampioen van de Eredivisie. Feyenoord speurt op dit moment ook de transfermarkt af voor onder meer een centrale verdediger en buitenspeler.