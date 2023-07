Feyenoord krijgt goed nieuws: 'Ik heb mijn zaakwaarnemers gezegd dat ik niets wil horen'

In tegenstelling tot bij Ajax en PSV, is het bij landskampioen Feyenoord nog best rustig op transfergebied. De Rotterdammers raakten onder meer Orkun Kökcü en Sebastian Szymanski kwijt, terwijl er voor Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen interesse is vanuit verschillende ploegen. Laatstgenoemde heeft echter in een interview met De Telegraaf goed nieuws gegeven over zijn toekomst.

De Noorse rechtsback zou in de belangstelling staan van clubs uit Italië en Duitsland. “Maar er is niks concreet. Het zijn slechts geruchten. Mijn hoofd is volledig bij Feyenoord”, begint Pedersen. “We gaan de Champions League in, dat is ook voor mij een droom. Ik heb mijn zaakwaarnemers ook gezegd dat ik niets wil horen, omdat ik mijn focus op het veld wil hebben”, gaat hij verder.

Artikel gaat verder onder video

De kans is aanwezig dat Pedersen komend seizoen de eerste keus wordt op de rechtsbackpositie. Geertruida is naar verluidt op weg naar RB Leipzig, waardoor er weinig andere opties op die positie overblijven. “Ik voel dat ik hier voor mijn plek kan gaan komend seizoen”, spreekt Pedersen tegenover De Telegraaf.

De 23-jarige verdediger speelde afgelopen twee seizoenen voor Feyenoord en heeft nog een contract tot medio 2026. Het is voor de Rotterdammers dus allesbehalve noodzakelijk om Pedersen te verkopen. De Noor voelt zich overigens goed op zijn plek, en looft trainer Arne Slot. “Ik heb hem de laatste twee jaar van dichtbij gevolgd en gezien hoe hij de club heeft getransformeerd. Het was voor de club heel belangrijk dat hij bleef", legt Pedersen uit.