'Feyenoord overtreedt regels van UEFA met Europees uitshirt'

Na de lancering van het nieuwe thuistenue wil Feyenoord ook het Europese uittenue voor komend seizoen presenteren. Dat kan echter nog niet, want volgens 1908.nl zijn er wat kleine obstakels waar een antwoord op gevonden moet worden.

Vorige maand lekte via 1908.nl al een eerste afbeelding van het Europese shirt uit. Daarop was een afspiegeling te zien van de stadsplattegrond van Rotterdam. Formeel is dat niet toegestaan: het shirt mag geen 'beelden, illustraties of andere symbolen' bevatten.

Een ander punt: de aanwezigheid van rugsponsor Prijsvrij Vakanties. Conform de UEFA-reglementen mogen shirts in Europese toernooien niet bedrukt zijn door een back-of-shirt-partner. Het is dus nog de vraag hoe de achterkant van het shirt eruit gaat zien als Feyenoord aantreedt in de Champions League.

Feyenoord presenteerde zaterdag het nieuwe thuisshirt, waarop Prijsvrij Vakanties wel prijkt op de achterkant. Verder wil de club nog een donkerblauw uittenue, een primair wit/secundair groen uittenue presenteren en dus ook het Europese shirt.