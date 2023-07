Feyenoord presenteert thuisshirt voor komend seizoen: supporters merken één ding op

Feyenoord begint volgende week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Rotterdammers kroonden zich in mei voor de eerste keer sinds 2017 tot kampioen van Nederland en plaatsten zich op een haar na voor de halve finale van de Europa League. Ze kregen Arne Slot zover een nieuw contract te tekenen en hopen onder de succestrainer voort te kunnen borduren op de prestaties en ontwikkeling in het afgelopen seizoen. Het thuisshirt waarin dat moet gebeuren is inmiddels ook uitgebracht. Maar van veel enthousiasme is bij de meeste supporters vooralsnog geen sprake. Zij zijn voornamelijk niet te spreken over de achterkant, waarop 'prijsvrij' valt te lezen. In de aankondigingsvideo is de reisorganisatie echter in geen velden of wegen te bekennen.