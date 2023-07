Feyenoord-supporters maken zich zorgen na nieuws over opstelling Dinamo Zagreb

Luka Ivanusec speelt zaterdagavond 'gewoon' voor Dinamo Zagreb in de Kroatische competitie. Feyenoord had gehoopt de aanvaller spoedig te kunnen presenteren, maar voorlopig speelt hij 'gewoon' nog voor Dinamo Zagreb.

Dinamo Zagreb gaat om 21.00 uur op bezoek bij Istra 1961. Ivanusec maakt deel uit van de basiself, zo bevestigt de Kroatische topclub. Eerder op de avond meldde 1908.nl al dat hij inderdaad zou gaan spelen. Supporters van Feyenoord maken zich zorgen door dat nieuws: komt de buitenspeler wel echt naar Rotterdam?

Feyenoord zou al nagenoeg akkoord zijn over een transfersom van 8,5 miljoen euro, maar van een 'totaalakkoord' is volgens 1908 nog geen sprake. "Er is nog een gering verschil te dichten tussen de clubs. Ondertussen zijn wel de onderhandelingen met de speler opgestart om tot een akkoord te komen."

Sommige fans moeten terugdenken aan Wilfried Gnonto, die vorig seizoen werd begeerd door Feyenoord maar uiteindelijk koos voor Leeds United.

Overigens heeft ook Ajax-doelwit Josip Sutalo een basisplek bij Dinamo Zagreb tegen Istra 1961.

