Feyenoord-supporters vallen iets op aan eerste interview Calvin Stengs

Calvin Stengs heeft zijn eerste interview als speler van Feyenoord gegeven. In gesprek met het clubkanaal stelt de 24-jarige aanvaller zich voor aan Het Legioen. Supporters van de Rotterdamse club vallen iets op aan het interview.

Stengs heeft namelijk een stopwoordje dat hij continu gebruikt "Legendes zeggen dat Calvin nog steeds ‘ja’ zegt na elke zin", is de meest gelikete reactie onder de YouTube-video waarin Stengs aangeeft trots te zijn dat hij het Feyenoord-shirt mag dragen. In de video van iets meer dan vijf minuten gebruikt hij het stopwoordje een stuk of 85 keer.

Bij Feyenoord gaat Stengs weer spelen onder Arne Slot, met wie hij eerder heeft samengewerkt bij AZ. "Arne ken ik natuurlijk al een lange tijd. Ik heb heel veel geleerd van hem. Op het gebied van tactiek en voetbal maakt hij spelers beter. Dat heeft hij afgelopen seizoen ook bij Feyenoord gedaan", aldus de aanvaller.

Dat Feyenoord komend seizoen uitkomt in de Champions League, was voor Stengs een van de redenen om voor de Rotterdamse club te kiezen. "Het is natuurlijk een jongensdroom om Champions League te spelen. We gaan die competitie in om de strijd aan te gaan. Dat is goed. Maar om dat deuntje voor de eerste keer te horen, dat zal wel speciaal zijn, ja."