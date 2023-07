Feyenoorders opgelet! Luka Ivanusec laat zich zien met dubbelslag in Champions League

Luka Ivanusec heeft zich dinsdagavond van zijn beste kant laten zien. De aanvaller van Dinamo Zagreb wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met Feyenoord. Toch was hij dinsdag van de partij in de wedstrijd tegen FC Astana in de voorronde van de Champions League.

In de eerste helft sloeg Ivanusec in korte tijd twee keer toen namens de Kroaten. Bruno Petkovic opende de score namens Dinamo, maar vervolgens was hij tijd voor de Ivanusec-show. Het 24-jarige transferdoelwit van Feyenoord scoorde in de 41e en 43e minuut en hielp zijn ploeg aan een comfortabele voorsprong. Volgens 1908.nl hoopt Feyenoord de transfer van de international snel af te ronden. Er is namelijk meer belangstelling.