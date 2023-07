'Franse topclub wil Rick Karsdorp en José Mourinho van elkaar verlossen'

Rick Karsdorp (28) staat volgens Italiaanse media in de belangstelling van de Franse topclub Olympique Marseille. De rechtsback kende een moeizaam seizoen bij AS Roma, met als dieptepunt een aanvaring met trainer José Mourinho. L'OM zou de oud-speler van Feyenoord en The Special One nu mogelijk van elkaar willen verlossen.

La Gazzetta dello Sport meldt donderdag dat de nummer drie van de Franse Ligue 1 in Karsdorp een mogelijke versterking ziet. "De afgelopen dagen was er voorzichtige belangstelling uit Marseille", schrijft de roze sportkrant althans. Zijn huidige werkgever zou in ieder geval openstaan voor een vertrek van de Nederlander: "Roma heeft besloten hem te verkopen", zo weet La Gazzetta. Het contract van Karsdorp loopt nog door tot medio 2025.

In november vorig jaar kwam het tot een botsing tussen Karsdorp en Mourinho na de uitwedstrijd tegen Sassuolo. Dat duel werd met 1-1 gelijkgespeeld, Karsdorp deed de laatste 25 minuten mee als invaller. Na afloop haalde de Portugees echter ongenadig uit naar de Nederlandse back: "Het spijt me dat de ploeg is verraden door de houding van een onprofessionele speler", zei Mourinho onder meer. "Ik heb tegen de speler in kwestie gezegd dat hij in januari naar een nieuwe club mag gaan zoeken", vervolgde hij bovendien.

In de winterstop kwam het echter niet tot een vertrek van Karsdorp, die uiteindelijk in februari in genade werd aangenomen. Na vier wedstrijden was zijn seizoen door onder meer een knie-operatie echter alsnog ten einde. Karsdorp staat al sinds de zomer van 2017 onder contract in Rome, Feyenoord ontving destijds 16 miljoen euro voor de zelfopgeleide verdediger.