Gloednieuw programma van Johan Derksen 'hangt nog van twee dingen af'

Johan Derksen en Raymond Mens zijn in gesprek over de productie van een docuserie in de Verenigde Staten. Richting de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 denkt Talpa aan een reisprogramma, waarin Derksen en Mens samen langs de Mississippi zouden gaan. Of dat programma er daadwerkelijk komt, hangt volgens Mens nog van twee dingen af.

Het eerste punt is: vindt Talpa de docuserie daadwerkelijk in de programmering passen? "Ik denk overigens van wel. Ik denk dat ze dat zelf ook wel denken, maar daar hangt het wel van af", legt de Amerika-kenner uit in de podcast De Communicado's. "En het belangrijkste is nog of Johan er tijd voor heeft, want Johan heeft volgend jaar het hele jaar VI."

Een gaatje vinden in de zomer wordt ook moeilijk, want gedurende het EK is Derksen aanwezig bij De Oranjezomer. "Vooral van dat laatste hangt het af, moet ik zeggen. Maar als al die dingen een beetje als puzzelstukjes in elkaar vallen, dan denk ik van: nou Raymond, dan heb je het dan toch niet slecht gedaan."

Derksen liet eerder aan het Algemeen Dagblad weten dat hij de periode rond kerst en oud en nieuw als optie ziet, omdat hij dan vrij is. Ook lichtte hij het concept van het programma toe. "We hebben een voorstel gekregen om samen langs de Mississippi te gaan. Onderweg zou ik dan over muziek praten, de blues, country, bluegrass. Raymond zou het dan over de politiek hebben in die streek."