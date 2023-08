Hans Kraay jr. en Bas Nijhuis pakken glansrol in hilarische 'voorbereidingsvideo' van ESPN

Terwijl de clubs in de Eredivisie zich voorbereiden op het nieuwe seizoen, wordt iedereen bij ESPN ook klaargestoomd voor de seizoensouverture. In een hilarische video laat de zender een stukje van de voorbereiding zien. Daarin is er onder meer een hoofdrol voor presentator Hans Kraay jr. en scheidsrechter Bas Nijhuis.

In de video komen veel presentatoren en analisten voorbij. Dat geldt onder meer van Jan Joost van Gangelen, Gertjan Verbeek, Marciano Vink, Fresia Cousiño Arias, Mario Been, Kees Kwakman, Milan van Dongen, Kees Luijckx en Kenneth Perez. Ook is er een klein rolletje voor Justin Bijlow, de doelman van landskampioen Feyenoord.