Harde kern Hammarby IF richt zich na aankomst in Nederland met scheldwoord tegen burgemeester Enschede

FC Twente speelt donderdagavond de eerste wedstrijd van het tweeluik met Hammarby IF in de Conference League voorronde. Het duel leeft behoorlijk bij de club uit Zweden, dat met grote getalen af is gereisd naar Enschede. Aanvankelijk wilde Hammarby zelfs nog meer kaarten krijgen, maar daar zette burgemeester van Enschede Roelof Bleker een streep door. Bleker noemde de supporters van de tegenstander van Twente zelfs ‘geen leuk clubje met een stevige aanhang.’ De fans van Hammarby, die onlangs arriveerden in Nederland, hebben van zich laten horen.

Dat hebben ze gedaan in Haaksbergen. Daar is een graffitiwerk te zien met de tekst ‘Bajen’, wat staat voor de bijnaam van de club. Ook richten de fans zich tot burgemeester Bleker. Zo is de tekst ‘Fuck Roelof Bleker’ te lezen. Deze afbeelding was te zien op het Instagramaccount van de harde kern van de Zweedse club.

Het is niet de eerste keer dat de ultras zich richten tot Bleker. Eerder werd er al een filmpje opgenomen waarin enkele fans de gehekelde burgemeester imiteren. Op die video is te zien hoe iemand met een Bleker-masker zijn excuses maakt richting de Zweedse fans.

Ook zou er graffiti zijn gespoten in de buurt van de Grolsch Veste. Onder meer graffiti van de harde kern van Twente zou zijn doorgekrast. Door een noodverordening mogen fans van Hammarby niet in de binnenstad van Enschede komen tot vrijdagochtend 10.00 uur.