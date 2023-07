'Harde opstelling Te Kloese zorgt voor spanningen tussen Geertruida en Feyenoord'

Tussen Feyenoord en de entourage van Lutsharel Geertruida (22) is 'spanning' ontstaan door de interesse van RB Leipzig. Dat schrijft De Telegraaf donderdagochtend. De club zou de speler het liefst helemaal niet verkopen. Algemeen directeur Dennis te Kloese gaat dan ook hoog in de boom zitten voor wat betreft het bedrag dat hij voor de verdediger verlangt, zo weet de krant te melden.

De Duitsers zagen al twee biedingen op Geertruida afgewezen worden; naar verluidt wilde de nummer drie van de Bundesliga achtereenvolgens achttien en later twintig miljoen euro voor hem op tafel leggen. Bovendien zou de speler zelf al rond zijn met de Duitse topclub. Feyenoord wenst volgens de krant alleen mee te werken aan een vertrek als er "een recordbedrag" op tafel komt. Dat zou betekenen dat de transfersom die Benfica voor Orkun Kökçü betaalde minimaal geëvenaard moet worden - de Portugezen betaalden 25 miljoen euro voor de aanvaller, wat door bonussen nog op kan lopen tot 30 miljoen. Daarnaast heeft Feyenoord volgens De Telegraaf een doorverkooppercentage van 25 procent bedongen op de vertrokken aanvoerder.

Timber

Te Kloese kijkt daarbij ook met een schuin oog naar Amsterdam. Daar vangt rivaal Ajax een bedrag oplopend tot miljoen 45 miljoen euro voor Jurriën Timber. "Geertruida, die basisspeler is in het Nederlands elftal, is in zijn (Te Kloese's, red.) ogen minstens zo goed", zo schrijft de krant. Dat er 'spanning' tussen Feyenoord en Geertruida is ontstaan doet de algemeen directeur weinig: "Te Kloese gaat kalm om met de druk die vanuit Leipzig wordt opgevoerd."

Daarbij weet hij zich gesterkt door het feit dat Geertruida in maart nog heeft bijgetekend tot medio 2025. Bovendien ontvingen de Duitsers al enorme bedragen voor Dominik Szoboszlai (voor 70 miljoen naar Liverpool) en Christopher Nkunku (voor 60 miljoen naar Chelsea). Daar komt bij dat Leipzig-verdediger Josko Gvardiol, die in verband wordt gebracht met Manchester City, een clausule ter waarde van 110 miljoen euro in zijn contract heeft staan. Met die bedragen in het achterhoofd staan de Rotterdammers sterk: "Feyenoord wenst niet in te gaan op biedingen die niet in de buurt komen bij de status van de speler."