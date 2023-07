'RB Leipzig geeft Geertruida niet op: AD onthult hoogte van tweede bod op Feyenoord-verdediger'

RB Leipzig heeft de komst van Lutsharel Geertruida nog niet uit het hoofd gezet. Nadat zijn club Feyenoord vorige week een eerste bod op de Oranje-international had afgeslagen, hebben de Duitsers volgens het Algemeen Dagblad nu een tweede, verbeterde aanbieding gedaan. Volgens Duitse media is de speler zelf inmiddels akkoord met Leipzig.

De krant meldt op basis van "ingewijden van de Duitse club" dat Feyenoord nu een bod ter hoogte van twintig miljoen euro heeft ontvangen van de nummer drie van de Bundesliga van afgelopen seizoen. Dat zou betekenen dat het openingsbod met twee miljoen euro verhoogd is, BILD schrijft namelijk dat Leipzig in eerste instantie achttien miljoen zou hebben geboden. De Duitse krant weet bovendien te melden dat Geertruida zelf al wél rond is met de Duitse topclub.

Of dat genoeg is om de Rotterdammers van mening te laten veranderen is nog niet duidelijk. Geertruida heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2025. Eerder kwam naar buiten dat Feyenoord de 22-jarige Geertruida minstens evenveel waard zou vinden als Orkun Kökçü, die voor een basisbedrag van 25 miljoen euro de overstap naar Benfica heeft gemaakt.

Na het vertrek van Kökçü is Feyenoord er alles aan gelegen om de selectie die afgelopen seizoen kampioen van Nederland werd zoveel mogelijk intact te houden. Aan verschillende spelers wordt echter getrokken. Behalve Geertruida kan ook doelman Justin Bijlow mogelijk een fraaie overstap maken, hij wordt in verband gebracht met het Manchester United van Erik ten Hag. Tweede spits Danilo geniet op zijn beurt de belangstelling van het Schotse Rangers FC.

Geertruida debuteerde in december 2018 voor Feyenoord in het Eredivisieduel met ADO Den Haag (2-2). In het seizoen 2019-20 speelde hij zichzelf definitief in de basis van toenmalig trainer Dick Advocaat, waarna hij onder de twee jaar geleden aangetreden Arne Slot uitgroeide tot absolute sterkhouder in het elftal. Afgelopen seizoen speelde hij nagenoeg alles en had hij een groot aandeel in het binnenhalen van de landstitel en het bereiken van de halve finale van de Europa League. Bovendien liet bondscoach Ronald Koeman hem in maart van dit jaar debuteren in Oranje.