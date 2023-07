'Feyenoorder maakt vertrekwens kenbaar na belangstelling van 55-voudig landskampioen'

Feyenoord moet deze zomer serieus rekening houden met een vertrek van Danilo. De spits heeft naar verluidt aan de clubleiding laten weten dat hij deze zomer een transfer wil maken. Bij een andere club hoopt de Braziliaan wel de eerste spits te kunnen worden.

Danilo staat nog altijd op het verlanglijstje van Rangers en volgens Record Sport wil hij graag de stap naar Schotland maken. Dan zal de topclub uit Glasgow er eerst wel uit moeten zien te komen met Feyenoord. Een bod van vier miljoen euro werd namelijk al van tafel geveegd door Dennis te Kloese. De Rotterdammers hebben hun zinnen naar verluidt gezet op een transfersom van een kleine zes miljoen euro.

De 24-jarige Danilo kwam een jaar geleden transfervrij van Ajax naar Feyenoord. Hij begon nog als eerste spits, maar verloor die strijd uiteindelijk van topscorer Santiago Giménez. Danilo maakte uiteindelijk toch in alle competitiewedstrijden zijn opwachting. Daarin scoorde hij tien keer en was hij goed voor drie assists. Een basisplaats zat er echter niet meer in voor de kleine aanvalsleider.

Danilo ligt nog tot medio 2026 vast in De Kuip, maar heeft toch oren naar een transfer. Hij is overigens niet de enige kanshebber voor een avontuur bij Rangers. Cyriel Dessers, die tijdens seizoen 2021/22 succesvol was bij Feyenoord, wordt ook genoemd. Hij speelt nu nog bij het Italiaanse Cremonese. Sam Lammers werd al opgepikt door Rangers. Hij kwam transfervrij over van Atalanta.