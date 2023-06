'Dit bedrag wil Feyenoord minimaal ontvangen voor Lutsharel Geertruida'

Feyenoord is niet van zins om afscheid te nemen van verdediger Lutsharel Geertruida (22). De landskampioen ontving donderdag een eerste bod op de verdediger van het Duitse RB Leipzig, maar directeur Dennis te Kloese is daarvan "nog niet onder de indruk", schrijft De Telegraaf. De krant weet bovendien welk bedrag de Rotterdammers minimaal willen ontvangen voor Geertruida, mocht het toch tot een vertrek komen.

"Feyenoord wil geen prijskaartje aan Geertruida hangen of een indicatie geven aan welke buitenlandse club dan ook", schrijft de krant. Afgelopen seizoen was de centrale verdediger, die ook als rechtsback uit de voeten kan, immers een belangrijke steunpilaar in het kampioenselftal van trainer Arne Slot. Met Orkun Kökçü zag de trainer al een andere sterkhouder wegvallen; de middenvelder werd voor een maximaal bedrag van zo'n 30 miljoen euro verkocht aan het Portugese Benfica.

Mocht Geertruida tóch vertrekken, dan moet hij minimaal datzelfde bedrag opbrengen, zo weet De Telegraaf: "Toch wordt Geertruida op dezelfde waarde geschat als de net aan Benfica verkochte middenvelder en aanvoerder", zo schrijft Marcel van der Kraan. Daarbij helpt het dat de verdediger in Rotterdam-Zuid nog vastligt tot medio 2025; Feyenoord hoeft hem deze zomer dus niet te verkopen om een transfervrij vertrek over een jaar te voorkomen.

Geertruida is niet de enige Feyenoorder waaraan getrokken wordt. Tweede spits Danilo staat in de belangstelling van het Schotse Rangers FC, maar een akkoord lijkt nog ver weg voor een overgang van de Braziliaan. Oussama Idrissi vertrok vooralsnog wél uit De Kuip; de huurling keert terug naar zijn werkgever Sevilla. Ook een andere huurling, Sebastian Szymanski, keert terug naar de club die hem afgelopen seizoen aan de Rotterdammers verhuurde, in zijn geval Dinamo Moskou. Slot bevestigde eerder deze week echter al dat de club hem graag langer zou willen huren.