'Het wordt moeilijk voor Steijn om Bassey nu nog op te stellen bij Ajax'

Calvin Bassey was de afgelopen dagen de meest besproken speler van Ajax. De verdediger kan een transfer maken naar Fulham, maar wil eigenlijk slagen bij Ajax. Directeur Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn hebben hem echter duidelijk gemaakt dat hij geen sportieve toekomst heeft in Amsterdam. De kwestie wordt besproken in de nieuwste FCUpdate Podcast. "Ik denk dat hij vertrekt, want het wordt wel heel moeilijk om hem nu nog in te passen."

Beluister de podcast hieronder of bekijk 'm op YouTube! Vanaf minuut 19.30 wordt de situatie van Bassey besproken.