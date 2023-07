Ian Maatsen maakt grote indruk in eerste wedstrijd voor Chelsea in drie jaar

In zijn eerste wedstrijd voor Chelsea in bijna drie jaar heeft Ian Maatsen van zich doen spreken. De Nederlander speelde woensdagnacht als linksbuiten in de oefenwedstrijd tegen Wrexham en maakte de eerste twee doelpunten tijdens de 5-0 overwinning.

Maatsen is normaliter een linksback, maar speelde in de eerste wedstrijd onder de nieuwe manager Mauricio Pochettino in een meer aanvallende rol. Hij opende de score al in de derde minuut, door binnen te schieten na voorbereidend werk van Nicolas Jackson. Op slag van rust schoof Maatsen de bal vanaf de zestienmeterlijn in de rechterhoek: 2-0.

De geboren Vlaardinger is terug na een verhuurperiode bij Burnley; de afgelopen seizoenen werd hij ook verhuurd aan Charlton Athletic en Coventry City, waardoor het nog maar de vraag is of er ditmaal wel plek is voor hem bij Chelsea. Ditmaal stond Marc Cucurella opgesteld als linksback, waardoor Maatsen in de voorhoede kon spelen. In de pauze werd hij, net als zes andere spelers bij Chelsea, gewisseld.

De wedstrijd werd gespeeld in het Kenan Memorial Stadium in Chapel Hill, North Carolina. Chelsea verblijft in de Verenigde Staten voor een trainingskamp. Chelsea is sterk vernieuwd: deze zomer vertrokken liefst dertien spelers. Bovendien maken Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech, Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi en Etham Ampadu geen deel uit van de selectie die naar Amerika is afgereisd, omdat ze mogelijk een transfer gaan maken.

Maatsen heeft in ieder geval zijn visitekaartje afgegeven; journalist Maarten Wijffels ziet in hem al de toekomstige linksback voor Oranje. In de tweede helft kwamen ook Conor Gallagher, Christopher Nkunku en Ben Chilwell tot scoren.