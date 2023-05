Jasper Schendelaar en vijf anderen melden zich op 5 juni bij het grote Oranje

Zes van de 23 spelers die deel uitmaken van de EK-selectie van Jong Oranje wacht een leuke bonus. Zij sluiten op 5 juni aan bij het Nederlands elftal voor een driedaagse trainingsstage met als doel om fit te blijven voor de eindronde.

Het gaat om Devyne Rensch (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Ian Maatsen (Burnley), Sepp van den Berg (Schalke 04), Quinten Timber (Feyenoord) en Jasper Schendelaar (PEC Zwolle).

Artikel gaat verder onder video

Het zal voor met name Schendelaar even wennen zijn. De 22-jarige doelman uit Alkmaar heeft gedurende zijn professionele carrière alleen nog maar in de Keuken Kampioen Divisie gekeept. Met PEC Zwolle komt hij volgend seizoen uit in de Eredivisie.

Quinten Timber zal op het trainingsveld van het Nederlands elftal worden herenigd met zijn tweelingbroer Jurriën Timber, die door bondscoach Ronald Koeman is opgenomen in de selectie voor de Final Four van de Nations League.

Lees ook: Frimpong stelt Van de Looi teleur met beslissing over Jong Oranje