Frimpong stelt Van de Looi teleur met beslissing over Jong Oranje

Erwin van de Looi heeft de selectie van Jong Oranje voor het EK in Roemenië en Georgië bekendgemaakt. De groep bestaat uit 23 spelers. Jeremie Frimpong maakt geen deel uit van de selectie. De rechtsback van Bayer Leverkusen heeft besloten zich niet beschikbaar te stellen voor Jong Oranje nadat hij door Ronald Koeman werd gepasseerd voor het Nederlands elftal.

Met Bart Verbruggen (RSC Anderlecht) en Brian Brobbey (Ajax) herbergt de selectie twee spelers die niet bij de voorselectie zaten. Zij behoorden wel tot de voorlopige selectie voor het grote Oranje, maar overleefden de schifting niet. Ryan Gravenberch, die door een gebrek aan speeltijd bij Bayern München op dit moment geen optie is voor het Nederlands elftal, is de blikvanger van de selectie.

"Ik denk dat we een mooie selectie hebben waarbij we gekeken hebben naar kwaliteit en gedrevenheid. Vanzelfsprekend is deze selectie weer tot stand gekomen in overleg met bondscoach Ronald Koeman", stelt Van de Looi. "Het Nederlands elftal maakt zich op voor de Nations League Finals en blijft natuurlijk altijd leidend, maar het is goed dat we als Oranje-teams op deze manier samen kunnen werken."

Dat Frimpong zich niet beschikbaar heeft gesteld, vindt de keuzeheer jammer. "Hij koos ervoor om zich, nadat hij niet geselecteerd was voor het Nederlands Elftal, niet beschikbaar te stellen voor Jong Oranje. Voor ons is dit natuurlijk erg jammer, maar ik denk ook zonder Frimpong een prima selectie over te houden voor het EK."