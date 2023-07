Jackie Groenen beleeft tegen Portugal bijzondere primeur: 'Dit is de eerste denk ik'

Jackie Groenen is 28 jaar, stond al onder contract in Duitsland, Engeland en Frankrijk en maakt al jarenlang deel uit van het Nederlands elftal. Zondagochtend beleefde ze echter een opvallende primeur tijdens de openingswedstrijd van het WK tegen Portugal.

Groenen zag de Leeuwinnen van bondscoach Andries Jonker een nipte zege boeken op de zuid-Europese tegenstander. Een vroege kopbal van Stefanie van der Gragt bleek voldoende om met een 1-0 overwinning aan het toernooi te beginnen. Daarmee begon het elftal in ieder geval goed aan de missie om de prestaties van vier jaar geleden te evenaren. In 2019 reikte Oranje in Frankrijk immers tot de finale, die verloren ging tegen de Vereigde Staten.

Destijds zat Groenens vader elke wedstrijd op de tribune, zoals hij dat al de hele voetbalcarrière van zijn dochter doet. Tot vandaag, onthult Groenen in gesprek met ESPN. "Dit is de eerste die hij mist, denk ik", vertelt Groenen na de wedstrijd lachend. "Maar hij heeft honderd procent gekeken en ik zal straks ook wel te horen krijgen wat ik fout heb gedaan." Het voelt "op zich wel anders" dat vader Groenen in Nieuw-Zeeland ontbrak, geeft zijn dochter toe. "Ik speel altijd met mijn familie erbij maar dit is gewoon aan de andere kant van de wereld en mijn vader vliegt niet, of in ieder geval niet graag", legt de middenvelder van Paris Saint-Germain uit.