Joël Veltman terug naar Ajax? 'Hij was wel degene bij Ajax van wie mensen zeiden...'

Een terugkeer van Joël Veltman bij Ajax lijkt niet realistisch. De verdediger van Brighton & Hove Albion wordt af en toe genoemd als mogelijke aanwinst, maar liet zelf in april al weten dat een rentree in Amsterdam 'nu geen optie' is. Journalisten Mike Verweij en Marcel van der Kraan van De Telegraaf verwachten niet dat daar verandering in komt.

Veltman is sinds vandaag (1 juli) officieel clubloos. Hij heeft de afgelopen maanden met Brighton gesproken over een nieuw contract, maar een akkoord ligt er nog niet. Zijn toekomst is dus nog een vraagteken. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf stelt Verweij dat Veltman het 'geweldig goed' heeft gedaan in de Premier League.

"Hij was wel degene bij Ajax van wie mensen zeiden: nou, mooi dat hij die stap kan maken en vanaf nu gaan we een betere speler neerzetten. Dus als je hem nu terughaalt…", zegt de Ajax-watcher. "Het kan hoor, dat hij door de ervaring in de Premier League zich in de Eredivisie heel makkelijk staande houdt. Maar ik denk dat Ajax toch wel op zoek gaat naar een andere verdediger."

Van der Kraan stipt ook een ander obstakel aan: het salaris. Hij denkt dat Veltman de helft zou moeten inleveren als hij in Amsterdam "Dat doet hij niet. Dat is echt een probleem voor spelers die terugkeren naar Nederland. Ze hebben zulke fantastische salarissen in Engeland en die zijn ook heel makkelijk op te hoesten voor die clubs. Ajax vangt dit seizoen misschien vijftien miljoen euro aan tv-geld. Brighton pakt 140 tot 160 miljoen."

Verweij denkt dat Maurice Steijn het wel belangrijk vindt dat zijn elftal uit veel Nederlanders bestaat. "Waar ze heel erg voor willen waken bij Ajax is dat het een vreemdelingenlegioen wordt. Steijn wil een Nederlands stempel op het elftal. Spelers in Oost-Europa en Zuid-Amerika kunnen wel geweldige statistieken hebben, maar het blijft wel heel belangrijk (om voldoende Nederlanders in je selectie te hebben, red.)."