Veltman moet Ajax-fans teleurstellen: 'Er is nooit contact geweest'

Brighton & Hove Albion is bezig aan een uitstekend seizoen en staat momenteel zevende in de Premier League. Joël Veltman kwam in alle competities dertig keer in actie voor de stuntploeg. De kans is echter groot dat hij bezig is aan zijn laatste maanden bij Brighton & Hove Albion. Veltman is in het bezit van een aflopend contract. Hij durft nog niet te zeggen waar zijn toekomst ligt, maar een terugkeer bij Ajax lijkt hij voorlopig uit te sluiten.

De rechtsbackpositie zorgt bij Ajax al het hele seizoen voor hoofdbrekens. De Amsterdammers zagen afgelopen zomer in de persoon van Noussair Mazraoui een belangrijke kracht vertrekken. Toenmalig trainer Alfred Schreuder had met Devyne Rensch weliswaar een prima vervanger achter de hand, maar kreeg er met Jorge Sánchez nog eentje bij. Zowel Rensch als Sánchez heeft echter geen onbetwiste indruk kunnen maken. Gek is het daarom niet dat meerdere Ajax-fans in januari over een terugkeer van Veltman begonnen.



De oud-Ajacied presteert uitstekend in Engeland en is dus in het bezit van een aflopend contract. Maar de Amsterdamse aanhang hoeft voorlopig niet te rekenen op een nieuwe samenwerking. “Ik heb het goed naar mijn zin in Engeland, maar Italië of Spanje zou ook mooi zijn. Terugkeren bij Ajax is voor mij nu geen optie”, vertelt Veltman in gesprek met Voetbal International. “Mijn naam, en ook die van Kenny Tete, werden de afgelopen periode weleens gekoppeld aan Ajax, misschien vanwege de blessure van Rensch en omdat Sánchez kritiek kreeg, maar er is nooit contact geweest met Ajax.”

Tadic en Klaassen

Het is inmiddels alweer bijna drie jaar geleden dat Veltman Ajax verruilde voor Brighton & Hove Albion. De verdediger vertrok in de zomer van 2020, na het vanwege corona niet afgemaakt seizoen, naar Engeland. Veltman volgt de verrichtingen van zijn oude club nog altijd op de voet. “Ik ben blij voor Ajax en John Heitinga dat ze de boel inmiddels weer wat meer op de rit hebben. Er is veel veranderd sinds ik ben vertrokken. Ik vind het mooi dat Dusan Tadic nog altijd de grote man is, ook met al zijn assists.”

Veltman vertelt nog veelvuldig contact te hebben met Davy Klaassen en Daley Blind. Klaassen was onlangs nog onderwerp van gesprek, nadat in de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax vanuit het publiek een voorwerp tegen zijn hoofd werd gegooid. “Ik zag Davy laatst in Amsterdam, voordat hij tegen Feyenoord werd bekogeld. Ik werd echt boos toen ik die beelden zag uit De Kuip. Blijkbaar zorgt dat bloed er wel eindelijk voor dat er iets wordt gedaan aan het gooien van al die aanstekers en andere zaken. Dat werd tijd.”