Joep Schreuder zet Ricardo Pepi voor het blok: 'Help me even'

Aan ambitie geen gebrek bij Ricardo Pepi. De zomeraanwinst van PSV hoopt in Eindhovense dienst de volgende stap richting zijn ultieme doel te zetten: een van de beste spitsen ter wereld worden. Joep Schreuder voelt Pepi voor de camera van de NOS aan de tand over zijn voorgangers.

PSV heeft in het verleden meerdere topspitsen voortgebracht. "Hoeveel beroemde spitsen uit het verleden van PSV ken je?", overhoort Schreuder de nieuwe spits van PSV. "Als je er drie weet, krijg je een cadeautje. Ik weet nog niet wat", voegt de verslaggever aan zijn vraag toe.

"Je zet me voor het blok", reageert Pepi, die even goed moet nadenken. "Ik ken O Fenômeno, Ronaldo. Dat is één. Help me even", vraagt de spits hulp van Schreuder. "Nog een Braziliaan, voor Ronaldo. Met een R", is het voorzetje dat Pepi krijgt. "Rivaldo? Nee? Oh, Romario", is de tweede spits die Pepi opnoemt. "En een Nederlandse spits die zelfs trainer was van PSV", geeft Schreuder als hint. "Ruud van Nistelrooij, natuurlijk wist ik dat", lacht Pepi.

De spits, voor zo'n negen miljoen euro overgekomen van FC Augsburg, wil het komende seizoen hoge ogen gooien bij PSV. "Ik ben een aanvaller die hard werkt zonder bal, uiteraard. Ik kom in goede posities en zoek de ruimte achter de verdediging. Dat is wat mij kenmerkt. Ik werk hard en zorg dat ik op de juiste plaatsen opduik. Wat er beter kan? Van Alles. Bij een club als deze word ik elke dag beter. Ik wil een van de beste aanvallers ter wereld worden, dat is het doel", steekt hij zijn ambities niet onder stoelen of banken.