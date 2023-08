Klopp hakt belangrijke knoop door en heeft geweldig nieuws voor Virgil van Dijk

Virgil van Dijk is door manager Jürgen Klopp aangewezen als de nieuwe aanvoerder van Liverpool. Klopp moest na het vertrek van Jordan Henderson op zoek naar een nieuwe captain en heeft niet lang na hoeven denken. Bij afwezigheid van Van Dijk zal Trent Alexander-Arnold de aanvoerdersband dragen.

"Dit is een moment van trots voor mij, mijn vrouw, kinderen en familie. Het geeft een speciaal gevoel en ik kan het nu eigenlijk nog niet beschrijven. Maar het moge duidelijk zijn dat ik erg trots ben", aldus Van Dijk op de website van Liverpool. "Ik ben natuurlijk ook aanvoerder van Oranje, dat is ook een grote eer. Ik zal er alles aan gaan doen om te zorgen dat mensen trots kunnen zijn op mij en de club."

De uitverkiezing van Van Dijk komt niet helemaal uit de lucht vallen. De ex-speler van FC Groningen, Celtic en Southampton is al jaren een vaste waarde bij Liverpool. De 32-jarige Bredanaar heeft inmiddels vijfenhalf seizoen achter de rug op Anfield. De teller qua wedstrijden staat al op 222 en Van Dijk heeft zeven prijzen op zijn naam staan. De captain van Oranje won met zijn club onder meer de Premier League en Champions League.

De kersvers aanvoerder van Liverpool weet echter ook dat er werk aan de winkel is. Vorig seizoen kenden the Reds namelijk een zeer teleurstellend seizoen en werd de club slechts vijfde. "Het ontbrak ons aan consistent voetbal. Iedereen wil nu iets recht gaan zetten. We weten dat we samen moeten knokken voor de club en de fans. Hopelijk kunnen we dat snel laten zien", besloot Van Dijk zijn eerste praatje als captain.